Türkücü Aydın Aydın, fazla ücret talep eden mankenlere tepki göstererek klibinde ayçiçekleri oynattı
Şarkıları ve klipleriyle sık sık adından söz ettiren Aydın Aydın, yeni klibi için görüştüğü mankenler fazla ücret talep edince ayçiçek tarlasında kamera karşısına geçti. Artan fiyatlara sitem eden şarkıcı "Madem kadınlar çiçektir o zaman klipte kadın yerine çiçek oynayabilir" dedi.
Daha önce kuzularla çektiği kliplerle ve sosyal sorumluluk videolarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Aydın Aydın, yeni şarkısı Pır'a klip çekti. Klibinde oynatmak için mankenlerle görüşen ve aldığı fiyatlara sinirlenen şarkıcı,ayçiçek tarlasında kamera karşısına geçti.
"Madem kadınlar çiçektir o zaman klipte de kadın yerine bir çiçek oynayabilir" diyen Aydın Aydın yine şaşırttı. Klibinde oynatmak istediği mankenler tarifeyi yükseltince çiçeklere yönelen Aydın Aydın binlerce ayçiçeğini ücretsiz olarak klibinde oynattığını söyledi.