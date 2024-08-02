Türkücü Aydın Aydın, fazla ücret talep eden mankenlere tepki göstererek klibinde ayçiçekleri oynattı

Daha önce kuzularla çektiği kliplerle ve sosyal sorumluluk videolarıyla dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Aydın Aydın, yeni şarkısı Pır'a klip çekti. Klibinde oynatmak için mankenlerle görüşen ve aldığı fiyatlara sinirlenen şarkıcı,ayçiçek tarlasında kamera karşısına geçti.

"Madem kadınlar çiçektir o zaman klipte de kadın yerine bir çiçek oynayabilir" diyen Aydın Aydın yine şaşırttı. Klibinde oynatmak istediği mankenler tarifeyi yükseltince çiçeklere yönelen Aydın Aydın binlerce ayçiçeğini ücretsiz olarak klibinde oynattığını söyledi.