Türkiye'de bitmeyen efsane! Kurtlar Vadisi oyuncuları gerçek hayatta kim, işte o liste
- Güncelleme:
Türkiye'de Kurtlar Vadisi efsanesi bitmek bilmiyor. Öyle ki dizinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen dizideki oyuncuların gerçekte kimi canlandırdıkları hala tartışılmaya devam ediyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının canlandırdıkları iddia edilen kişilerle eşleştirmesi...
Türk halkı bazı dizileri diğerlerinden çok ayrı yerde tutuyor. Bu dizilerden biri de yayınlandığı dönemde sokakları adeta boş bıraktıran ve bir neslin aklına altın harflerle kazınan Kurtlar Vadisi dizisi.
Öyle ki Kurtlar Vadisi dizisinin bitmesinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, hakkındaki tartışmalar bitmek bilmiyor. Kurtlar Vadisi'yle ilgili en büyük tartışma ise gerçek hayatla bağı olup olmadığı.
Kimilerine göre Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırılan karakterler gerçekten esinlenerek oluşturuldu, kimileri ise bu iddiaları temelsiz bularak dizinin tamamen senaristlerin hayal ürünü olduğunu savunuyor.
Kurtlar Vadisi dizisi oyuncularının gerçek hayattaki karşılıklarına ilişkin bir takım iddialar var. İşte oyuncular ve eşleştirildikleri o isimler:
Polat Alemdar: Abdullah Çatlı
Çakır: Alaattin Çakıcı
Dündar Kılıç: Laz Ziya
Uğur Çakıcı: Nesrin Çakır
Muradi Güler: Memati Baş
Drej Ali: Abdülhey Çoban
Aslan Akbey: Hiram Abas
Elif Eylül: Şeyda Yıldırım
Doğu Eşrefoğlu: Mehmet Fuat Doğu
Mito: Miktad Alpay
Seyfo Dayı: Haluk Kırcı
Behiç Türkcan: Behçet Cantürk