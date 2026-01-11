Haberler

Türkan Şoray, Ankara'da sahneye çıktı

Güncelleme:
CSO Ada Ankara'da düzenlenen 'Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri'nde Türkan Şoray sanatseverlerle buluştu. Konserde, Türk sinemasının önemli eserleri seslendirildi.

CSO Ada Ankara, 'Yeşilçam Şarkıları- Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri' ile Türk sinemasının unutulmaz melodilerini sanatseverlerle buluşturdu. Gecede, Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray da izleyicilerle bir araya geldi.

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki 'İyilik Korosu', 'Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri'ni Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray ile birlikte Ankara'da CSO Ada'da gerçekleştirdi. Farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan koro, 'İyiliğin Sultanı Turnesi' kapsamında sahne aldı. Koroya, Türk sinemasının önemli ismi Türkan Şoray da burada sanatseverler ile buluştu. Gecede Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulurken, koro tarafından 'Alyazmalım, Hasretinle Yandı Gönlüm, Duydum Ki Unutmuşsun' isimli eserlerin de yer aldığı 22 parça seslendirildi. Konsere, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı.

'ANKARA GELİNİYİM'

Türkan Şoray, sahnede yaptığı konuşmada, "Şu an bir rüya alemindeyim, rüya görüyor gibiyim. Bu havada dışarısı çok soğuk ama sizler buradasınız, sıcacık sevginizi gönderiyorsunuz bana. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum. Ankara'ya her gelişimde, çok özel ve güzel duygular yaşarım. Öncelikle Ata'mız burada olduğu için ve ben kızım Yağmur'u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kucağıma aldım, yani Ankara geliniyim. Onun için her gelişimde anılarım tazelenir. Bu akşam dışarısı çok soğuk ama içimizi çok ısıtan, değerli kanun ustası ve virtüöz Ahmet Baran ile çok güzel bir gece olacağına inanıyorum" dedi.

'BANA ÇOĞUNLUKLA ŞARKICI ROLLERİ TEKLİF EDİLİRDİ'

Bugüne kadar 200'ün üzerinde filmde rol aldığını ifade eden Şoray, " Sinema, çeşitli renkleri içinde barındıran bir sanat dalı. Komedi, dram, sosyal içerikli ya da şarkılı filmler, ben toplumsal içerikli filmler yapmak istesem de bana çoğunlukla şarkıcı rolleri teklif edilirdi. 'Sahneye yakışıyorsunuz ne yapalım' diyorlardı, ben de şarkı söylemeyi sevdiğim için ve sahne kıyafetleri çok hoş olduğu için genellikle kabul ederdim. Ama bazı filmlerin hakkını yemeyeyim. Dövüş filminde yönetmenlik yaptım, Almanya'ya giden iş gücünü anlatan çok gerçekçi bir hikayeydi. O film için 'Hasretinle Yandı Gönlüm' şarkısı yapıldı. Vesikalı Yarim filmi için de 'Kalbimi Kıra Kıra' bestelendi. Bu akşam bunları birlikte dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Haberler.com
500

