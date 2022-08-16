Türk sinemasının usta ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşında hayatını kaybetti

Türk sinemasının usta isimleri arasında yer alan Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Pekkutsal'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sanat camiasını yasa boğdu.

Türk sinemasının koca çınarlarından biri daha eksildi. Ünlü sanatçı Rıza Pekkutsal, 87 yaşında hayatını kaybetti. Pekkutsal, Kemal Sunal'la oynadığı 'Bombacı Mülayim' filmindeki memur karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?

Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı. Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Çok sayıda sinema filminde yan rollerde yer aldı.

Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir'in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.

Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosunda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.

20 PLAKTA İMZASI VAR

Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol ve seslendirmeler yaptı. İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı. En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir. Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte Opet reklamı oldu. Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsal'ın yaklaşık 20 plakta imzası vardır. Uzun süre İstanbul'da yaşadı.