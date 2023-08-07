Türk Rock Müziğinin Efsanevi İsmi Erkin Koray Hayatını Kaybetti

Türk rock müziğinin efsanevi ismi 82 yaşındaki Erkin Koray, uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırıldı.

Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarıyla da savaşan Erkin Koray'dan akşam saatlerinde üzen haber geldi. Usta sanatçı hayatını kaybetti.

Erkin Koray'ın ölüm haberini, kızı Damla Koray duyurdu.

Damla Koray, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba detip bağrına basan "canlar", güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eskisk etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.

Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam;Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...

Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, "senin çocuklar" da ülkelerini kültürlerini ve onara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni Çok ama çok seven kızın Damla"

ERKİN KORAY KİMDİR?