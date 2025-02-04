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Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

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Turbo Turabi cinsel içerikli sözler barındıran şarkısına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmesinin ardından sürpriz bir hamlede bulundu. Turabi, 4 günde 2 milyona yakın izlenme alan şarkısının sözlerini değiştirdi.

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin cinsel içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi. Video popüler sitelerden kaldırılmaya başlanırken Turabi sürpriz bir hamlede bulunarak şarkının sözlerini değiştirdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti.

"TOPLUM YAPISINI BOZABİLİR"

Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.

Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi

POPÜLER SİTELERDEN KALDIRILIYOR

Bakanlığın başvurusu üzerine değerlendirme yapan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının dijital platformlarda erişime kapatılmasına karar verdi. Kararın ardından 4 günde 1.7 milyon izlenme alan şarkının paylaşıldığı popüler internet sitelerinde kaldırılması sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

ŞARKININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yaşanan gelişme sonrası Turabi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Turabi kısa sürede büyük izlenme alan skandal şarkının sözlerini değiştirdi.

Turabi'nin şarkısının yeni sözleri ise şu şekilde;

Bir kızın kalbiyle oynama

Sadece bir kalbi var

Onun gözleriyle oyna

İki tane gözü var

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Eğer sahiplenmezsen

Bir tane alamazsın

Her kedinin yuvaya ihtiyacı var

Bir yuva ver

Kedi yavrusu olma

Sahiplen

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Her gün ulusal aşk günü

Geliyor musun?

Pazartesi, Salı, Çarşamba

Perşembe, Cuma, 6 Gün

Öp Beni Sarıl Bana

Lütfen sev beni.

Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (21)

Haber YorumlarıASar Gnc:

4 yasindaki cocuk daha anlamli söz yazar. bunu dinleyen varsa ülke bitmis demektir

Yorum Beğen168
Yorum Beğenme40
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Haber Yorumlarıİlyas Özel:

dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı, ben köyümü özledim, yaşasın 23 Nisan

Yorum Beğen140
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıAdsız biri:

Malın,soytarının arka tekeri .gereksiz insan

Yorum Beğen116
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıademsakarr:

Şunu adam yerine koyup haber yapmayın

Yorum Beğen105
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıEMRE DOLUNAY:

Bu arkadaşı acilen ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırın.

Yorum Beğen62
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıLetgohesap null:

ülkede bunun gibilerden çok var millet alıştı artık bunlara. Dünya bilimle uğraşıyor bizde böyle boş boş şeylerle.

Yorum Beğen46
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Haber YorumlarıŞükrü Yapıcı:

boş adam.

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıUğur Onur:

camına koyim bu şarkı mı şimdi?

Yorum Beğen34
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Haber YorumlarıAlaeddin Genç:

BU ADAMI BİR TÜRLÜ SE VE ME DİM.

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTaner 35:

Bir ata sözü, Makina, alt takım çalışmaz ise dile, çeneye vururmuş der sakallı amcalar. Doğru galiba.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme1
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