Turbo Turabi yasak getirilen şarkısının sözlerini değiştirdi
Turbo Turabi cinsel içerikli sözler barındıran şarkısına Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmesinin ardından sürpriz bir hamlede bulundu. Turabi, 4 günde 2 milyona yakın izlenme alan şarkısının sözlerini değiştirdi.
Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, televizyon yarışmalarıyla adını duyuran Turabi'nin cinsel içerikli sözleri nedeniyle tepki çeken şarkısına erişim engeli kararı verdi. Video popüler sitelerden kaldırılmaya başlanırken Turabi sürpriz bir hamlede bulunarak şarkının sözlerini değiştirdi.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Alınan bilgilere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamuoyunda sert eleştirilere neden olan bu şarkı ve video içeriğinin, genel ahlak kurallarını ihlal ettiği ve kadınları aşağılayıcı ifadeler içerdiği gerekçesiyle harekete geçti.
"TOPLUM YAPISINI BOZABİLİR"
Bakanlık, özellikle gençlerin ve çocukların psikolojik gelişimini olumsuz etkileyebileceği düşünülen bu içeriğin internet üzerinden yayılmasının toplum yapısını bozabileceğini belirtti.
POPÜLER SİTELERDEN KALDIRILIYOR
Bakanlığın başvurusu üzerine değerlendirme yapan Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şarkının dijital platformlarda erişime kapatılmasına karar verdi. Kararın ardından 4 günde 1.7 milyon izlenme alan şarkının paylaşıldığı popüler internet sitelerinde kaldırılması sürecinin başlatıldığı öğrenildi.
ŞARKININ SÖZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Yaşanan gelişme sonrası Turabi'den dikkat çeken bir hamle geldi. Turabi kısa sürede büyük izlenme alan skandal şarkının sözlerini değiştirdi.
Turabi'nin şarkısının yeni sözleri ise şu şekilde;
Bir kızın kalbiyle oynama
Sadece bir kalbi var
Onun gözleriyle oyna
İki tane gözü var
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
Eğer sahiplenmezsen
Bir tane alamazsın
Her kedinin yuvaya ihtiyacı var
Bir yuva ver
Kedi yavrusu olma
Sahiplen
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