Tümer Metin'in Acı Günü

Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı Tümer Metin'in Acı Günü Eski futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin hayatını kaybetti. Tümer Metin acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Eski futbolcu Tümer Metin'in babası Ali Metin vefat etti. Tümer, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Tümer Metin'in o açıklaması… Her daim gülen yüzü ve mutlu bakan mavi gözleriyle 13 ay boyunca hayata tutunmak için mücadele eden babamı bu akşam kaybettik. Herkesin Ali Babası, benim idolüm, canım babamın cenazesi yarın 19 Temmuz 2022 Salı günü Kozlu Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kozlu Mezarlığı'nda defnedilecektir. Snob Magazin / Magazin Tümer Metin Ali Metin Magazin Haberler

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