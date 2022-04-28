Tüm paylaşımlarını unutun! Merve Boluğur'un bikinisi küçük geldi, yeni fotoğrafı bomba - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tüm paylaşımlarını unutun! Merve Boluğur'un bikinisi küçük geldi, yeni fotoğrafı bomba

Haberler.com - Magazin
 - Güncelleme:

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medyayı sallamayı devam ediyor. Boluğur'un son paylaşımı ise adeta geçmiştekileri unutturdu. Bikini üstü küçük gelen Boluğur'a çok sayıda yorum yağdı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla daima magazin gündeminde yer almayı başaran oyuncu Merve Boluğur'dan eski paylaşımlarını tek seferde silip atacak bomba bir paylaşım geldi.

ALAÇATI'YA GİTTİ

Hem açıklamaları hem paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Merve Boluğur yaz sezonunu açtı ve Alaçatı'ya gitti. Alaçatı'ya gidip denize girince çok mutlu olan oyuncu üst üste paylaşımlar yaptı. Önce mayolu ardından bikinili pozlarını paylaşan Merve Boluğur son olarak iddialı bir poza imza attı.

BİKİNİ ÜSTÜ KÜÇÜK GELDİ

"Alaçatı bomboş sahibi gibiyim, lütfen gelmeyin" diyen Boluğur siyah küçük gelen bikini üstüyle mutluluk pozu verdi. Merve Boluğur'un bu pozunu görenler "Kendini aştın", "Üstsüz paylaşmadığın kaldı" yorumları yaptı.

İşte Boluğur'un yaptığı o paylaşım:

Tüm paylaşımlarını unutun! Merve Boluğur'un bikinisi küçük geldi, yeni fotoğrafı bomba

Haberler.com - Magazin

Merve Boluğur, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title