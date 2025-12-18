Haberler

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor
Arabesk müziğin usta ismi Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası annesini kasten öldürmekten tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi günleriyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı. 4 kişilik koğuşta kalan Tuğyan'ın yemek yemediği ve yan koğuştan sürekli Güllü şarkıları çalındığı iddia edildi.

  • Tuğyan Ülkem Gülter, annesi Güllü'yü kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
  • Güllü'nün ölümü, yapılan incelemeler sonucunda itme sonucu camdan düşme şeklinde bir cinayet olarak belirlendi.
  • Bircan Bali, Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevinde yan koğuşta yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının çalındığını iddia etti.

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabesk müziğin usta isimlerinden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İlk etapta kaza olarak değerlendirilen olayın, yapılan incelemeler sonucunda cinayet olduğu belirlenmiş, Güllü'nün itme sonucu camdan düştüğü tespit edilmişti.

KIZI TUTUKLANDI, ÇELİŞKİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında baş şüpheli olarak değerlendirilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasının ardından "annesini kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası ve arkadaşından şikayetçi olurken, annesinin sevgilisi Kervan nedeniyle öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Öte yandan Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk Yağız, Tuğyan Ülkem Gülter ve babaları hakkında şikâyette bulunarak, cinayetin miras nedeniyle planlı şekilde işlendiğini iddia etti. Güllü'nün ölümüne ilişkin sorumlunun kim olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

"YÜKSEK SESLE GÜLLÜ ŞARKILARI ÇALINIYOR"

Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bircan Bali, tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bali, Tuğyan'ın dört kişilik bir koğuşta kaldığını, yemek yemediğini ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiğini öne sürdü. Ayrıca yan koğuşta yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının çalındığını iddia etti.

Sar Gnc:

beter olsun

ARSLANOĞLU Hakan:

Cezaevi gibi perişan yerde bu halde şarkılarını duyunca ödü kopuyordur.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

