Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

26 Eylül'de hayatını kaybeden arabesk müziğin usta isimlerinden Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. İlk etapta kaza olarak değerlendirilen olayın, yapılan incelemeler sonucunda cinayet olduğu belirlenmiş, Güllü'nün itme sonucu camdan düştüğü tespit edilmişti.

KIZI TUTUKLANDI, ÇELİŞKİLİ İDDİALAR GÜNDEMDE

Soruşturma kapsamında baş şüpheli olarak değerlendirilen Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, arkadaşı Nur Sultan Ulu'nun itirafçı olmasının ardından "annesini kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ablası ve arkadaşından şikayetçi olurken, annesinin sevgilisi Kervan nedeniyle öldürülmüş olabileceğini ileri sürdü.

Öte yandan Güllü'nün kardeşleri de Tuğberk Yağız, Tuğyan Ülkem Gülter ve babaları hakkında şikâyette bulunarak, cinayetin miras nedeniyle planlı şekilde işlendiğini iddia etti. Güllü'nün ölümüne ilişkin sorumlunun kim olduğu ise henüz netlik kazanmadı.

"YÜKSEK SESLE GÜLLÜ ŞARKILARI ÇALINIYOR"

Magazin dünyasında yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Bircan Bali, tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in cezaevi sürecine ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Bali, Tuğyan'ın dört kişilik bir koğuşta kaldığını, yemek yemediğini ve psikolojik olarak zor bir süreç geçirdiğini öne sürdü. Ayrıca yan koğuşta yüksek sesle Güllü'nün şarkılarının çalındığını iddia etti.