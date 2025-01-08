Tuğçe Tayfur'un Ferdi Tayfur'a küfürlü mesaj attığı iddia edildi

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazede, Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ile akrabalar arasında kavga çıktı. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga sonrası şaşırtan bir iddia gündeme geldi.

Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç, 'Söylemezsem Olmaz' programında Tayfur'un kızı için "Şarkılarımı bile okumasın" dediğini, bu konuda dava açtıklarını ve hatta duruşma gününün bile belli olduğunu söyledi.

"TUĞÇE VE EŞİNİN HAKARETLERİNE MARUZ KALDI"

Avukat, Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe ve eşinin hakaretlerine maruz kaldığını söyleyerek "Kızının kendisini üzdüğü, bir el oğlunu kendisine küfür ettirdiği... Kendisinin de küfür ettiğinden dolayı evlatlıktan ret kararı vermişti. Bende Tuğçe'nin babasına attığı küfürlü mesajlar var. İçeriğinden söz edemiyorum. Mirasla ilgili konuda daha sonra açıklama yapacağım" dedi.

Sunucu "Ben söyleyebilir miyim? 'Doğru' ya da 'Yanlış' diyeceksiniz. 'Ne iğrenç bir babasın sen' yazmış doğru mu?" diye sorunca avukat "Doğru" yanıtını verdi.

Tamgüç, Ferdi Tayfur'un çok konuşulan mirasından Marmaris'teki evi ile ilgili de; "Mal varlığıyla ilgili konuşulanların çoğu yalan. O adanın uç kısmında küçük bir evi var." ifadelerini kullandı.