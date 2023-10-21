Tuğba Özerk, 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu

Şarkıcı Tuğba Özerk, Melike Öcalan'ın sunumuyla TRT Müzik'te ekranlara gelen 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu. Programda müziğe adanmış isimlerin hayatları anlatılıyor. Özerk, müzik yeteneğinin Sezen Aksu tarafından keşfedildiğini ve 2.5 yaşında şarkı söylemeye başladığını belirtti. Ayrıca, uyku problemi yaşadığı için her gittiği yere kendi yatağını götürdüğünü söyledi.

Şarkıcı Tuğba Özerk, Melike Öcalan'ın sunumuyla TRT Müzik'te ekranlara gelen 'Hayatım Müzik' programına konuk oldu.

Yapımcılığını Banu Ergin'in Genel Koordinatörlüğünü ve içerik yönetimini Arsevi Yeter'in yaptığı programda her hafta hayatını müziğe adamış isimler ekrana geliyor.

Özerk, henüz dokuz aylıkken Sezen Aksu'nun "Bu çocuk melodik ağlıyor, görürsünüz çok büyük bir şarkıcı olacak" sözleriyle müzik yeteneğinin keşfedildiğini söyledi.

2.5 yaşında şarkı söylemeye başladığını belirten şarkıcı, ilk söylediği parçanın 'Mastika' olduğunu açıkladı.

İşi gereği çok sık seyahat eden 43 yaşındaki şarkıcı, kendi yatağı olmayınca uyumadığını, ciddi uyku sıkıntısı yaşadığını ifade etti.

Uyku problemi olduğundan her gittiği yere kendi yatağını da götürdüğünü anlatan Özerk, herkesi şaşırttı.