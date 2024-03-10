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Tuğba Özerk, Ezine'de Kadınlara Şiddetin Önüne Geçilmesini Diledi

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Tuğba Özerk, Ezine'de düzenlenen 8 Mart etkinlikleri kapsamında kadınlara seslendi ve şiddetin önüne geçilmesini diledi.

Tuğba Özerk, Çanakkale'nin Ezine İlçesi'nde 'Patron' şarkısını seslendirirken kadınlara "Şiddetin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum.

Dünyayı kadın güzelleştiriyor. Gerçek patron her zaman bizleriz" diye seslendi.

Ezine Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dedeoğlu Spor Salonu'nda konser veren Tuğba Özerk şarkılarını kadınlar için söyledi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve belediye meclis üyeleri, Özerk'e çiçek ve peynir sepeti vererek güne kattığı değer için sanatçıya teşekkür ettiler.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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