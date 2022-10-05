Tuğba Özerk 3. Kez Boşandı

Çağlayan Adliyesi 5. Aile Mahkesi'nde gerçekleşen duruşmayla evliliklerini noktalayan Tuğba Özerk ve eski eşi duruşmaya birlikte katıldı.

Tuğba Özerk'in avukatı Furkan Volkan'ın yaptığı açıklamada ise tarafların birbirinden hiç bir şey talep etmediği ve anlaşmalı olarak boşandıkları ifade etti.

"İHANET YOK"

Boşanma davası sonrasında şarkıcı, "Anlaşmalı olarak boşandık. 4 yıllık bir ilişki bitti ama yapacak bir şey yok" dedi. Özerk, ihanet iddiasını da yalanlayarak, "Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, daha önce Altan Nuh ve Erhan Kanioğlu ile evlilik yaşamıştı.