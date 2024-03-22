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Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

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Şu sıralarda TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde boy gösteren oyuncu Tuba Ünsal, iftar açmak için gittiği mekanda gelen hesaba isyan etti.

"GEÇİRMİŞLER DE GEÇİRMİŞLER"

Sarıyer'de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara giden ünlü oyuncu, gelen hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ünsal, konuyla ilgili açıklamasında "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı" ifadelerine yer verdi.

Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişlerTuba Ünsal, TRT1 ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Mara Hatun karakterine hayat veriyor.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Tuba Ünsal Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (14)

Mustafa ÇİFÇİ:

Bence böyle işletmeler deşifre edilmeli. Kesinlikle katılıyorum Tuğba hanıma, muhtemelen bakmadan öder diye düşünmüşlerdir. Kazandığı bütün emeğini haram etmiş oluyor.

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1
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Ahmet Aydın null:

bize neeee

41
106
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Ütopik Yorumcu:

şikayet edeceksin sende

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3
yanıtYanıtla
İsmail Yıldırım:

Başka şehirde vs değilsem zorunlu olmadıkça lokantada yemek yemiyorum. O paraya gidip et alıp kendim yapıyorum.

94
1
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Süreyya AYDIN:

Valla aynı babam gibi konuştunuz :)

yanıt20
yanıt1
necdet:

asıl mesaj "oruç tutuyorum " ben iş vermeye devam edin.

8
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Güray Dilli :

Menü , her işletme gişesinde asılı olmak zorunda. Masaya oturduğunda da menü isteyip fiyatlara göre sipariş verilmeli. Hesap geldiği zaman da kontrol edilmeli. İşletme bu , kar edecek. ...

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11
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Şaban Çağlar:

kul hakkı korkusu olmayan insandan korkarım

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zırzop:

otur evinde yaaaaa

9
42
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Beyö 4'lü:

Yemeyin arkadaşlar gitmeyin restoran lara birkerebile yiyemeyenlere destek olalım gitmeyelim

28
4
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