Tuba Ünsal iftar sonrası gelen hesaba isyan etti: Geçirmişler de geçirmişler

Şu sıralarda TRT1 ekranlarında yayınlanan "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinde boy gösteren oyuncu Tuba Ünsal, iftar açmak için gittiği mekanda gelen hesaba isyan etti.

"GEÇİRMİŞLER DE GEÇİRMİŞLER"

Sarıyer'de yeni taşındığı eve komşu olan bir restorana çocukları ve iki çalışanıyla iftara giden ünlü oyuncu, gelen hesabı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ünsal, konuyla ilgili açıklamasında "Öyle bir hesap getirdiler ki! Geçirmişler de geçirmişler. Ben kişi başı 5 salata söylemiyorum. 'Nasılsa bakmadan öder' diye düşündüler herhalde. Sonra arka masada fosur fosur sigara içtiler. Uyarınca da terbiyesizlikleri arttı da artı" ifadelerine yer verdi.

Tuba Ünsal, TRT1 ekranlarının ilgiyle izlenen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Mara Hatun karakterine hayat veriyor.