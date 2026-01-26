Haberler

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal "Rabbim böyle dert vermesin" dedirtti

Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü televizyon yıldızı Tuba Ünsal, Bali'deki evini satışa çıkardığını duyurdu. Bali'deki evinden vazgeçme sebebi duyan "Rabbim böyle dert vermesin" dedi.

  • Tuba Ünsal, Bali'deki Canggu bölgesinde bulunan tropikal villasını mobilyalarıyla birlikte satışa çıkardı.
  • Tuba Ünsal, iki villayı yönetememesi ve gidememesi nedeniyle ilk evini satmaya karar verdi.
  • Sosyal medya kullanıcıları, Tuba Ünsal'ın villasını satışa çıkarması üzerine 'Rabbim böyle dert vermesin' yorumunda bulundu.

Türk televizyonlarının sevilen ismi Tuba Ünsal, uzun süre yaşadığı Bali'deki tropikal villasını satıyor.

Ünsal, taşınma planları ve iki evi aynı anda sürdürmenin güçlüğü nedeniyle Canggu'daki mülkünü mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.

İLK EVİNİ SATIYOR

3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı. Daha sonra bir ev daha alan isim, Canggu'da yer alan ilk evini mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdiğini açıkladı.

"DURMASINA GEREK YOK"

Tuba Ünsal, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı." dedi.

"RABBİM BÖYLE DERT VERMESİN"

Tuba Ünsal'ın bu hamlesini sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Rabbim böyle dert vermesin, "Empati yeteneğim yetmedi, abla kusur bakma üzülemeyeceğim" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Oranlar alam veriyor! 'Türkiye için felaket' diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita

"Türkiye için felaket" diyen Erdoğan'ı haklı çıkartan harita
Türkiye'yi sarsan kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu

Türkiye'nin konuştuğu kesik baş cinayetinin ayrıntıları kan dondurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıosman Öztürk:

Bu kadar komplekse de pes doğrusu.Balideki Fransız okulunda okuyunca çocukların başı göğe erecek sanırsam.Biz bu ülkenin kaymağını yiyen kerameti kendinden menkul ezik tipler yüzünden bir yerlere varamiyoruz.Iki adım ileri bir adım geri ile anca bu kadar oluyor.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Mara Hatun oyunculuğun on numara

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımbmpw6w52b:

Vay TUĞĞBA vaat

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı

Testi pozitif çıkan ünlü isim Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı

Savaş hazırlığı başladı, Türkiye korkusu sözlerine yansıdı
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Rasim Ozan'dan bomba iddia: Ali Koç Haziran'da geri gelecek

Rasim Ozan'dan bomba iddia: Fener taraftarı duyunca çıldıracak