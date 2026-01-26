Villasını satışa çıkaran Tuba Ünsal 'Rabbim böyle dert vermesin' dedirtti

Türk televizyonlarının sevilen ismi Tuba Ünsal, uzun süre yaşadığı Bali'deki tropikal villasını satıyor.

Ünsal, taşınma planları ve iki evi aynı anda sürdürmenin güçlüğü nedeniyle Canggu'daki mülkünü mobilyalarıyla birlikte elden çıkarmaya karar verdiğini duyurdu.

İLK EVİNİ SATIYOR

3 yıl önce gittiği Bali'de uzun zaman kalan Tuba Ünsal, kendisine bir ev almıştı. Daha sonra bir ev daha alan isim, Canggu'da yer alan ilk evini mobilyalarıyla birlikte satmaya karar verdiğini açıkladı.

"DURMASINA GEREK YOK"

Tuba Ünsal, "İki villayı yönetemem. Gidemiyorum da zaten, durmasına gerek yok. Sakin bir sokakta. Bali'nin en meşhur yoga stüdyosunun hemen yanında. Fransız lisesine 8 dakika. Zaten alma amacım; çocuklarımı orada okutmaktı." dedi.

"RABBİM BÖYLE DERT VERMESİN"

Tuba Ünsal'ın bu hamlesini sonrası sosyal medya kullanıcıları, "Rabbim böyle dert vermesin, "Empati yeteneğim yetmedi, abla kusur bakma üzülemeyeceğim" gibi yorumlar yaptı.