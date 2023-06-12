TRT 1'in Yeni Dizileri İzleyicilerle Buluşuyor

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizileri 'Kendi Düşen Ağlamaz' ve 'Benim Güzel Ailem' izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 'Kendi Düşen Ağlamaz' 22 Haziran'da, 'Benim Güzel Ailem' ise 21 Haziran'da TRT 1'de yayımlanacak.

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizilerinden "Kendi Düşen Ağlamaz" ile "Benim Güzel Ailem" izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, kadrosunda Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Berat Yenilmez, Hivda Zizan Alp, Yonca Şahinbaş, Serhan Onat, Sema Çeyrekbaşı,Yiğit Kalkavan, Sait Genay, Beste Yaralı, Çağla Boz ve Yiğit Kaan Yazıcı'nın yer aldığı "Kendi Düşen Ağlamaz", 22 Haziran akşamı yayımlanacak.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak ile İnci Balabanoğlu'nun üstlendiği dizi, Ayşegül Çiçekoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlandı.

Senaryosunu Gülbike Sonay Üte ve Tuna Kıygı'nın birlikte kaleme aldığı "Kendi Düşen Ağlamaz", babasının yeniden evlenmesine engel olmak için ani bir kararla onun onaylamayacağı bir genç ile nikah masasına oturmaya karar veren Alize'nin hikayesini ekrana taşıyacak.

"Benim Güzel Ailem", 21 Haziran'da TRT 1'de başlayacak

Dayanışma ve bağlılıkla dolu geniş bir aile hikayesini ele alan "Benim Güzel Ailem" dizisi, 21 Haziran akşamı saat 20.00'de TRT 1'de seyircilerle buluşacak.

Yönetmen koltuğuna Sadullah Celen'in oturduğu, senaryosunu ise Baykut Badem'in kaleme aldığı dizide, Erdal Özyağcılar, Onur Buldu, Seray Gözler, Melis Babadağ, Aycan Koptur, Nergis Kumbasar, Erdem Akakçe, Barış Yıldız, Meltem Pamirtan, Serra Pirinç, Münire Apaydın, Ebrar Karabakan, Emre Akkuş, Toprak Can Adıgüzel, Tolga Ortancıl, Mina Sinenden, Ahmet Hakan Ünal ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu rol alıyor.

Dizi, hikayesinde üç farklı kuşağı bir araya getirerek, geçmişin değerlerini ve yeninin değişen taleplerini bir araya getiriyor.