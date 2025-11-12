Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

NOW TV ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. 2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu ve çocukları olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.

SETE ARA VERİLDİ

Oyuncunun sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kazada kullanılmaz hale geldi.