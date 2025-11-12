Haberler

Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte Beykoz'da trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Namal ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından sette iki gün ara verildi, oyuncunun aracı ise kullanılmaz hale geldi.

  • Özgü Namal ve çocukları trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı.
  • Özgü Namal'ın ve çocuklarının sağlık durumu iyi.
  • Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi.

NOW TV ekranlarında yayınlanan "Kıskanmak" dizisinin başrol oyuncusu Özgü Namal, sabah saatlerinde çocuklarıyla birlikte trafik kazası geçirdi. 2. Sayfa'nın haberine göre, ünlü oyuncu ve çocukları olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Namal'ın menajeri Gülistan Tartar, yaptığı açıklamada oyuncunun ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Kaza Beykoz'da başka bir aracın çarpması sonucu meydana geldi" ifadelerini kullandı.

SETE ARA VERİLDİ

Oyuncunun sevenleri, sosyal medyada geçmiş olsun mesajlarıyla desteklerini iletti. Bugün ve yarın sete ara verecek olan ünlü oyuncunun arabası kazada kullanılmaz hale geldi.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

osman sınav onu bile bildi filmde özgü namal trafik kazasında ölüyordu burda da mı öyle olcak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıX X:

Geçmiş olsun. Güzel insan.. Bundan sonra seninle ilgili hep güzel haberler alırız dileğim.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
