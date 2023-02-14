Trafik kazası geçiren Haluk Levent'ten ilk sözler: Kemer takmadığım için kafamı vurdum, kaslarda zedelenme var

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken trafik kazası geçiren Haluk Levent, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Levent, "Çukurlu yola hızlı giriş yaptık. Kemer takmadığım için kafamı 2 kez tavana vurdum. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından kurucusu olduğu Ahbap derneği ile yardımlar yapan Haluk Levent, kaza geçirdi.Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine yardım götürürken kaza yapan sanatçı, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"KAFAMI 2 KEZ TAVA ÇARPTIM, KASLARDA BİRAZ ZEDELEME VAR"

Sağlık durumu iyi olan ve hastanede tedavi gören Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Pazarcık yakınlarında çukurlu yola hızlı giriş yaptık galiba. Özür dileyerek yazıyorum kemer takmamıştım kafamı 2 kez tavana çarptım. Kaslarda biraz zedelenme var. Çalışabilecek durumdayım. 1 saate kadar işimin başına geçerim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyiyim" ifadelerini kullandı.

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