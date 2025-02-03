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Tolga Karel'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı

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Ünlü oyuncu Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşme hakkında konuştu. 2015 yılında çekilen 'Kod Adı Koz' filmi nedeniyle kariyerlerinin biteceğini bildiklerini belirten Karel, "FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı" dedi.

Rekabet Kurumu'nun başlattığı menajer tekelleşmesi soruşturmasına Tolga Karel'den şaşırtan bir yorum geldi.

Kariyerinin zirvesindeyken sektörü bırakan Tolga Karel, apar topar ABD'ye yerleşmişti. Sabah'ın haberine göre, Tolga Karel, Ayşe Barım ve sektördeki tekelleşmeyle ilgili konuştu.

Tolga Karel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Benim sektörü bırakmamın, uzaklaşmak istememin nedeni Sayın Cumhurbaşkanımıza olan sevgim, muhabbetim ve sadakatimdir.

"İKİ GRUPTAN BİRİ FETÖ, DİĞERİ AYŞE BARIM"

Ayşe Barım olayını şöyle algılamak lazım, yıl 2015, 15 Temmuz darbe girişiminden önce sektörde iki tane yapılanma vardı, düşünceleri ters olan iki grup vardı. Bunlardan bir tanesi FETÖ'cülerdi, diğer taraf ise yurt dışı sermayesinin desteklediği Ayşe Barım ve onun cemaatiydi.

Biz 2015 yılında Kod Adı Koz diye bir film yaptık. Bu filmi yapanlar ve oynayanlar Cumhurbaşkanımıza olan sevgimizden dolayı kalbimizi, yüreğimizi koyduk. Devletin içine sızmış Fetullahçı örgütün bütün açıklarını ortaya çıkaran bir filmdi.

"KARİYERİMİZİN BİTECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Bu film vizyona girdikten sonra kariyerimizin biteceğini biliyorduk. Sektörden uzaklaşmamız gerektiğini biliyorduk. Bu filmde oynamak demek kafamıza kurşun sıkmak gibiydi, intihar et ek gibi bir şeydi. Ben bu işin içinde olmak istedim çünkü bir tarafta devlet elden gidiyordu. Bir taraftan da Cumhurbaşkanımız yalnızlaştırılmıştı. Ona olan sevgimden dolayı kariyerimin biteceğini bile bile ben bu filmde olmak istedim. Ben iddia ediyorum ki; bu filmden sonra darbe girişimi öne alındı. Sonbahar gibi planlıyorlardı, temmuz ayına çekerek hazırlıksız bir şekilde yapmak zorunda kaldılar. Bence FETÖ'cülerin başarısız olmasında etkili olan bir film oldu, kendimle gurur duyuyorum.

"GEÇ KALINMIŞ BİR OPERASYON"

Başında da söylediğim gibi sektörde iki taraf vardı." diyerek analizini sürdüren Karel, "Biri Fetullahçılar diğeri Ayşe Barım. Bunu herkes biliyor neden dillendirmiyorlar anlamıyorum. Fetullah Gülen terör örgütü çökertildi, sektörde de çöktü. Meydan diğer yapıya kaldı. Ben o nedenle geç kalınmış bir operasyon diyorum.

Yurt dışından fonlanan Ayşe Barım tarafı yayıldı. Ortaya çıkmış olmasından memnunum. Ben vatan sevgisi ile dolu bir adamım. Bu filmden sonra sektöre dönen, dizilerde filmlerde oynayanlar oldu. Ama ben dönmek istemedim.

Cumhurbaşkanımız ile ilgili sözlerimden dolayı bana yalakalık yapıyor diyenler olacaktır. Benim cumhurbaşkanımız ile bir kare fotoğrafımı bulsunlar kendimi keserim.

Tolga Karel'den Ayşe Barım itirafı: FETÖ çöktü, Ayşe Barım yayıldı
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Bu kadının yurt dışından fonlandığını, ruhsuz içinde bir gram vatan sevgisi olmayan sanatçıların pastadan pay alma derdinde olduğunu hepimiz biliyoruz pastadan pay verilenler hükümet ve Erdoğan hakkında atıp tutuyor.!

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

madem öyleydi şimdiye kadar niye sustun ağzına kilitmi vurmuşlardı ortada böyle bir olay var demek çokmu zordu konuşmak için hapsemi atılmasını bekliyordunuz ikiyüzlü bir şekilde suçu ispat edilmemiş birine iftira atmak iyi bir şey değil fatih portakalvari hareket ediyorsun

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

her tarafı hain dolu bu memleketin. ama ne kadar hain varsa o kadar da vatansever var. fetö bitti bu abd maşaları da bitecek. ister gezici ister pkk kim yediği kaba pisliyorsa devlet hakkından gelecek inşallah. devletinizin, vatanınızın, dininizin yanında durun derim. şerefli bir insana bu yakışır

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

seviyorum bu adamı

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Haber YorumlarıMh Sn:

Doğru söylemiş birilerinin fırsattan istifade boş kalan yerlere haksızca yerleşmesinin sonucu. Yanlıştan başıbozuktan doğru çıkmaz devlet iyi bilsin boşuna denmemiş ya devlet başa ya kuzgun leşe!

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