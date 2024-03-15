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TiyatroKare'nin Ödüllü Oyunu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' Kıbrıs'ta

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Nevra Serezli'nin başrolünde olduğu 'Ağaçlar Ayakta Ölür' oyunu, Kıbrıs'ta sahnelenecek. Usta oyuncu, feribotla Kıbrıs'a gelecek.

TİYATROKARE'NİN ÖDÜLLÜ OYUNU 'AĞAÇLAR AYAKTA ÖLÜR' KIBRIS'TA

18 Mart'ta " Gazimağusa Rauf Denktaş Kültür Merkezi "'nde, 19 Mart'ta " GİRNE Amerikan Üniversitesi"nde,

20 Mart'ta Lefkoşa "Yakın Doğu Üniversitesi "'nde sahnelenecek, "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunu Kıbrıslı seyirciyi hem ağlatacak, hem de güldürecek.

Nevra Serezli ilk kez oyun için Feribotla Kıbrıs'a geliyor.

Uçak korkusu olduğunu için Avrupa seyahatlerini karayolu ile yapan Nevra Serezli, eşi Metin Bey'i ölümü ve pandemi sonrasında yurtdışı seyahatleri azaltmıştı.

Yıllar önce Dormen Tiyatrosu ile İngiltere'ye karayolu ile gitmişti, şimdi yıllara meydan okuyan Nevra Serezli, Kıbrıs'tan gelen yoğun talep üzerine Kıbrıs'a gidiyor.

Kıbrıs'a Mersin limanından feribotla gelecek olan Nevra Serezli: "Uçak korkumu herkes bilir. Bu korkum tiyatro yapmama engel değil. Bekle beni sevgili Kıbrıs feribotla geliyorum." Dedi.

Usta yönetmen ve oyuncu Nedim Saban sahneye koydu

İspanyol yazar-şair Alejandro Casona'nın dünya klasikleri arasında yer alan 'Ağaçlar Ayakta Ölür' duygusal komedinin çevirisi ve oyunun yönetmenliğini Nedim Saban üstleniyor.

11 yıl sonra bu oyunla tiyatroya dönen ve dört yıldır da oyuna devam eden Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu büyükanne rolünü üstleniyor.

Usta oyuncu Serezli ye ise Aziz Sarvan eşlik ediyor. Oyunun kadrosundaki diğer oyuncular Meral Asiltürk, Önder Atakanlı, Emre Ozan, Meltem Özlevent, Beyza Vural.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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