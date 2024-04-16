Threads Uygulaması Türkiye'de Kullanılamayacak

Dünyada milyonlarca kayıtlı kullanıcısı olan uygulamanın Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaştığı belirtildi.

DurakMedya'da yer alan habere göre Threads uygulamasından Türkiye kararı. Son dönemin popüler sosyal ağ hizmeti olan Threads'in Türkiye'de kullanılamayacağı belirtildi.

Rekabet Kurumu tarafından alınan karar sonrası uygulama kullanıcılarına veda mesajı yolladı. Uygulama tarafından yapılan duyuruda " Düzenleyici ve kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılmayacak.

Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de ki kişiler tarafından kullanılmayacak. Türkiye'de ki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz " denildi.