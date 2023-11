Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan The Last of Us'un dizi uyarlaması olan 2. sezonun çekimleri bir süre daha ertelendi. Gecikmenin sebebi başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın farklı sinema projeleriyle meşgul olması olarak öne sürülüyor.

The Last of Us 2. sezon çekimleri ertelendi!

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan The Last of Us, diziye uyarlanmasının ardından geçtiğimiz yılın sonlarına doğru sinema severlerin beğenisine sunuldu. Büyük ilgiyle karşılanan yapım önemli rekorlar kırmışken, yeni bölümlerin ne zaman geleceği ise oldukça merak ediliyor. Son gelişmelere göre ise The Last of US 2. sezon çekimleri bir süre daha ertelendi gibi görünüyor. İşte nedeni…

The Last of US 2. sezon çekimleri ertelendi! Peki neden?

Hbo tarafından yayınlanan ve Türkiye'de ise popüler bir dijital akış platformunun sunduğu The Last of US dizisi, yayınladığı günden beri milyonlarca kişi tarafından izlendi. Bu doğrultuda 2. sezon merak içerisinde beklenmeye başlandı.

Yapımcı şirket HBO, bundan birkaç ay önce 2. sezonun geleceğini onaylamıştı fakat bunun için bir tarih vermedi. Geçtiğimiz haftalarda yeni bölüm çekimlerinin ertelendiği, ilerleyen zamanlarda başlayacağı öne sürülmüştü. Bugün ise umut kıran bir bilgi daha geldi.

Kısa süre önce ortaya çıkan yeni bir iddiaya göre The Last of US 2. sezon çekimleri yine ertelendi. Bu kez gecikmenin sebebi, dizinin başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın farklı sinema projeleriyle meşgul olması olarak öne sürüldü.

Ortaya atılan iddialara göre çekimlerin Şubat 2024'te başlayabileceği konuşuluyor ancak Eylül 2024'ten önce tamamlanması pek olası görünmüyor. Bu durum, The Last of US'un 2. sezonun izleyicilere ancak 2025 yılında sunulabileceği anlamına geliyor. Tabii bunun sadece bir beklenti olduğunu hatırlatmakta fayda var

The Last of US konusu

The Last of US dizisi, Joel adında bir adam ile 14 yaşındaki Ellie'nin hikayesini anlatıyor. Ellie, insanlığı tehdit eden bir salgının umut ışığı olabilirken, Joel ise onu hayati bir göreve taşımak için çabalıyor. Ancak sonrasında yaşanan gelişmeler, insanlığın kaderini belirsiz bir noktaya sürüklüyor.

