Tetikçinin Oğlu... KORKMAZ OĞLUNU BİR KEZ DAHA KURTARABİLECEK Mİ?

Yapımını O3 Medya ve Same Film'in, yapımcılığını Saner Ayar ile Ömer Durak'ın üstlendiği, genel hikaye ve senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın ile Emre Aybek'in oturduğu “Tetikçinin Oğlu” 6. bölümüyle 16 Mayıs Salı akşamı saat 20.00'de Fox TV'de.

İskender ve Korkmaz, aksiyon dolu bir çatışmada omuz omuza savaşırlar. Bu olay onlara kardeşliklerini hatırlatacak ve birlikte mücadele etmelerini sağlayacaktır.

Düştüğü tuzağın intikamını almak isteyen İskender ordusunu toplayıp nefesleri kesen bir baskın yapar. Kaçmaya çalışırken Yunus'a yakalanan Sibel, oğlu Umut'la birlikte hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır.

Metin bir kez daha Korkmaz'ı dinlemeyip, Sibel için kendisini tehlikeye atınca bu kez yakalanmaktan kurtulamaz. Metin'i ele geçiren Yunus, İskender'den gelecek emri beklemektedir. Korkmaz namlunun ucundaki oğlu Metin'i bir kez daha kurtarabilecek midir?