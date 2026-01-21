Haberler

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan oyuncu Ezgi Eyüboğlu, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı. Evinden çıktığı iddia edilen madde fotoğrafları hakkında Eyüboğlu, "Daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar" ifadelerini kullandı.

  • Ezgi Eyüboğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı.
  • Ezgi Eyüboğlu evinden hiçbir şey çıkmadığını söyledi.
  • Ezgi Eyüboğlu 8 Ekim 2025'teki operasyonda gözaltına alındı.

Ünlü isimlere yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu, evinden çıktığı iddia edilen maddelerle ilgili sessizliğini bozdu.

Eyüboğlu sosyal medyada bir kullanıcının "O kadar şey bu kızın evinden nasıl çıktı ya?" yorumuna yanıt verdi. Evinden hiçbir şey çıkmadığını belirten Eyüboğlu, "Benim evimden bir şey çıkmadı. Benimle alakası olmayan insanların evinden çıkanları daha çok ilgi çekmek için benim evimden çıkmış gibi yansıttılar, fotoğraflarımı kullanarak." dedi.

Eyüboğlu açıklamasının devamında "Bu devirde bir habere inanmak için 100 kere düşünmek lazım bence" ifadesini kullandı.

Testi pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu sessizliğini bozdu

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2025'ten bu yana ünlülere yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda isim gözaltına alındı; saç ve kan örneklerinde yasaklı madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu ; Cihan Şensözlü, Melisa Döngel, İrem Sak, Senna Yıldız ile birlikte gözaltına alınmıştı. Birkaç gün sonra belli olan test sonuçlarında Ezgi Eyüboğlu'nun da aralarında olduğu birçok kişide uyuşturucuya rastlanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları

Erdoğan ile Trump arasında "çok önemli" görüşme! 3 konu başlığı var
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurt:

Manukyanın sermayesi değilmi bu zibidi yoksa torunumu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Mesud Barzani: Suriye'deki durum kardeşlerimize zarar verecek bir noktaya götürülmemeli

Barzanilerden ardı ardına Suriye çıkışları! Çağrıları var
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Trump'tan muhabirin Grönland sorusuna olay yanıt: Göreceksin

İlhak etmek istediği ülkeyle ilgili soruya olay yanıt: Göreceksin
Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım

Ülkesindeki problem için Erdoğan'ı işaret etti: Onu getirmemiz lazım
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız

Yeni dönem başladı, Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Katy Perry ve Justin Trudeau Davos'ta el ele

Ünlü çift Davos'a damga vurdu: El ele geldiler