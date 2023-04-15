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Teşkilat... ÖMER VE ZEHRA'NIN ACI DOLU GEÇMİŞ YOLCULUĞU!

Teşkilat... ÖMER VE ZEHRA'NIN ACI DOLU GEÇMİŞ YOLCULUĞU!

Magazin Haberleri

TRT 1’de yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği,‘ Teşkilat’ 16 Nisan Pazar akşamı 72. bölümüyle ekrana geliyor.

'Teşkilat' 72. Bölümde Bu Hafta

Hartley, yaşadığı hezimetin ardından Siyah İnci'yi kontrol etmekte zorlanır. Zehra ve Ömer arasındaki bağın güçlenmesi Siyah İnci'nin intikam hırsını körükler.

Namlunun ucunda olan Korkut'un ise Helen'e sunacağı teklif safları değiştirecektir.

Efkar, ailesinden uzakta vatan borcunu ödemek için çabalarken aşina olduğu bir acıya şahit olur.

Ömer ve Zehra geçmişe aralanan kapıdan artık adım atmışlardır fakat bu durumun kendilerine acı ve intikam duygularını beraberinde getireceğinden habersizdirler.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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