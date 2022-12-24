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Teşkilat... EKİP DÜŞMENIN HAİN PLANININ ÖNÜNE GEÇEBİLECEK Mİ?

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Teşkilat... EKİP DÜŞMENIN HAİN PLANININ ÖNÜNE GEÇEBİLECEK Mİ?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği ‘Teşkilat’, 25 Aralık Pazar akşamı 59.bölümüyle izleyiciyle buluşuyor.

Teşkilat'ın 59. bölümünde neler olacak:

Terör kampından elde edilen büyük başarının ardından İstanbul'a dönen ekibi yeni görevler beklemektedir.

Planı sekteye uğrayan Hartley, amacına ulaşmak için gözünü karartır.

Kamptan elde ettiği verilerle çalışmaya koyulan ekip üyeleri, yapılacak kanlı bir eylemin ucunu yakalar.

Geçmişin gölgesinin peşini bırakmadığı Efkar, Hasan Atmaca hakkında bazı şeyleri Ömer'e açıklama kararı alır.

Korkut, hesaba katmadığı birisiyle karşılaşınca tehlikenin enselerinde olduğunu öğrenir.

Kimsenin ummadığı bir planı olan Hartley ise planını yönetirken en büyük cezayı kendisine keseceğinden habersizdir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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