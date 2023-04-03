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Tepkiler büyüyor! Show TV'nin önünce Kızılcık Şerbeti için eylem yapıldı

Magazin Haberleri

RTÜK'ün bazı sahnelerden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon lira para cezası sosyal medyanın gündemine oturdu. Başta ünlü isimler olmak üzere binlerce kişi kararın durdurulması gerektiğini söylerken bir grup da kanalın önüne giderek "Edep yahu" pankartı açarak diziyi protesto etti.

Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Settar Tanrıöğen'in başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'ten ceza aldı. Diziye verilen cezaya itiraz eden binlerce kişi, "rtükkızılcıkşerbetinedokunma" etiketiyle paylaşım yaparak destek oldu.

KANALIN ÖNÜNDE EYLEM YAPTILAR

RTÜK, Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisindeki kadına şiddet ve zorla evlendirme sahnelerinden dolayı 5 hafta durdurma ve 1.5 milyon TL'lik para cezası verdi. Diziye sosyal medyada destek yağarken Show TV'nin önüne giden bir grup ise diziyi protesto etti. Magazin Gündemi'nde yer alan habere göre, Mil Diyanet Sen Show TV'nin önünde diziyi protesto ederek "Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın" ve "Edep yahu" pankartları açtı.

Tepkiler büyüyor! Show TV'nin önünce Kızılcık Şerbeti için eylem yapıldı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Kızılcık Şerbeti Show Tv Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

elmor:

Ülkenin gündemi boş gündem.

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Mehmet Vatandaş:

Ne TV seyrederim ne de kızılcık şerbetini bilirim ama bu şöhret heveslisi şovmenler gerçek hayatta 6 yaşındaki çocuklar gelin edilirken neredeydiler ???

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