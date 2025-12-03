Teoman sahnede kendinden geçti
Ünlü şarkıcı Teoman'ın bir konserindeki dans performansı dikkat çekti. Sadece kollarını havaya kaldırarak yavaşça dans eden Teoman'ın o anlarını bir hayranı kaydetti.
Ünlü rock müziği sanatçısı Teoman, konserinde sergilediği dans performansı ile hayranlarının ve magazin gündeminin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Kendine has sahne tarzıyla bilinen sanatçı, şarkılarını seslendirirken sergilediği minimalist ve yavaş dans figürleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.
TEOMAN'DAN KENDİNE HAS DANS
Konseri izleyen bir hayranı tarafından kaydedilen görüntülerde, Teoman'ın müziğin ritmine ayak uydurarak sadece kollarını yavaşça havaya kaldırıp indirdiği görüldü. Sanatçının bu sade dansı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Teoman'ın yıllardır koruduğu bu özgün sahne duruşu, sevenleri tarafından "ikonik" ve "samimi" olarak yorumlandı.