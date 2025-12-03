Teoman sahnede kendinden geçti

Ünlü rock müziği sanatçısı Teoman, konserinde sergilediği dans performansı ile hayranlarının ve magazin gündeminin dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Kendine has sahne tarzıyla bilinen sanatçı, şarkılarını seslendirirken sergilediği minimalist ve yavaş dans figürleriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

TEOMAN'DAN KENDİNE HAS DANS

Konseri izleyen bir hayranı tarafından kaydedilen görüntülerde, Teoman'ın müziğin ritmine ayak uydurarak sadece kollarını yavaşça havaya kaldırıp indirdiği görüldü. Sanatçının bu sade dansı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Teoman'ın yıllardır koruduğu bu özgün sahne duruşu, sevenleri tarafından "ikonik" ve "samimi" olarak yorumlandı.