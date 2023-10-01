Temizlik görevlisi Turgay Başyayla ile sahnede oynadı

Afyonkarahisar'da Turgay Başyayla'nın konseri sırasında temizlik görevlisi, sanatçının söylediği hareketli türkülere dayanamayarak sahneye çıktı ve Başyayla ile karşılıklı oyun oynadı. Bu anlar katılımcılar ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'da Turgay Başyayla'nın konseri sırasında alanda görev yapan temizlik görevlisi, sanatçının söylediği hareketli türkülere daha fazla dayamayınca soluğu sahnede aldı. Temizlik görevlisinin elinde süpürgesi ile Başyayla ile karşılıklı oynadığı oyun katılımcılar ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türkiye'nin UNESCO tescilli üç gastronomi şehrinden biri olan Afyonkarahisar'da Uluslararası GastroAfyon Turizm ve Lezzet Festivali 5'nci defa kapılarını açtı. Birbirinden güzel yemeklerin görücüye çıktığı festivalde ünlü türkücü Turgay Başyayla da konser verdi. Konserde Başyayla birbirinden güzel türküleri seslendirdiği sırada Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından konser alanında temizlik için görevlendirilen Uğur Turhan elindeki süpürgesi ile bir anda sahneye fırladı. Turhan bir an olsun elinden bırakmadığı süpürgesi ile Başyayla ile karşılıklı misket havası oynamaya başladı. Turhan performansı ile protokol başta olmak üzere konser alanındakiler ve sosyal medya kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, sosyal medya hesabından o anları gülücük emojileri ile "Mesai arkadaşımız işine 2 dakika ara veriyor ve dünya güzelleşiyor" başlığı ile paylaştı. - AFYONKARAHİSAR