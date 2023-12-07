Taylor Swift 2023 Yılının Kişisi Seçildi

Time dergisi, ünlü şarkıcı Taylor Swift'i 2023 Yılının Kişisi olarak seçti. Dergi, Swift'in kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı olduğunu belirtti. Ayrıca, Swift'in kariyerinde büyük bir dönüm noktası olduğunu ve bir milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu vurguladı.

Time dergisi, ünlü şarkıcı Taylor Swift'i "2023 Yılının Kişisi" seçti.

ABD merkezli dergi, kapağına taşıdığı Swift için "Kendi hikayesinin hem yazarı hem de kahramanı" ifadelerini kullandı.

Derginin yazısında, Grammy Ödüllü 33 yaşındaki yıldızın Elvis Presley, Michael Jackson ve Madonna gibi isimlerin arasında yer aldığı kaydedildi.

"KARİYERİMDEKİ DÖNÜM NOKTASI"

Bir milyar dolarlık serveti bulunan ABD'li şarkıcı, "33 yaşımda bu ünvana layık görülmeyi, kariyerimdeki büyük bir dönem noktası gibi görüyorum" ifadelerini kullandı.

Swift'in iş kadını olarak da "milyar dolarılık bir imparatorluk" kurduğunu yazan Time, "Bu yıl onun için işini mükemmelleştirdiği bir yıl oldu. Swift için bu bir zirve" yorumunu yaptı.

Forbes dergisinin "Dünyanın En Güçlü Kadınları" listesinde de 5. olan Swift, Eras isimli dünya turnesiyle birçok ülkede satış patlaması yapmıştı.

Time, geçen sene Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Yılın Kişisi seçmişti.