Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı - Haberler

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Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Son zamanlarda çıplak pozlarıyla konuşulan ve sosyal medya hesabından sık sık tatildeki pozlarını paylaşan Eda Taşpınar, bu sefer de yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son günlerde verdiği çıplak pozlarla adından söz ettiriyor. Sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanan Taşpınar, son olarak yeni sevgilisiyle samimi pozlarını paylaştı.

YENİ AŞKIYLA SARMAŞ DOLAŞ

Daha önce 'Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasında mücadele eden oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşayan Eda Taşpınar, yeni bir aşka yelken açtı. Taşpınar, sevgilisinin göğsünü öptüğü bir pozu ve öpüştükleri bir fotoğrafı paylaştı. Taşpınar, "Anahtarlarımıza uyan kilitleri ve kilitlerimize uyan anahtarları olan bir kişi" notuyla yaptığı paylaşımını yorumlara kapattı.

İşte Eda Taşpınar ve sevgilisinin pozları...

Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Tatilde aşka gelen Eda Taşpınar, yeni sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Eda Taşpınar, Instagram, Cinsellik, Magazin, Haberler

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