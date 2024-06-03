Tasarımcı Haktan Buçke'nin defilesinde Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe podyuma çıktı
Tasarımcı Haktan Buçke'nin defilesinin finalinde oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe podyuma çıktı. Günçe çifti podyumda öpüştüler, salonda alkışlar yükseldi. İnsanların sevgilerini daha sık, daha rahat gösterebilmeli, sevgi kolay yayılır, yeter ki biz yayılmasına yardım edelim" diyerek podyumda öpüşmelerini açıkladılar.
Tasarımcı Haktan Buçke'nin defilesinin finalinde oyuncu Yunus Günçe ve eşi Işık Selin Günçe podyuma çıktı. Günçe çifti podyumda öpüştüler, salonda alkışlar yükseldi.
6 yıldır mutlu bir evlilik süren, birlikte sahneye çıkan Işık Selin Günçe ve Yunus Günçe: "Daha çok öpüşmeliyiz.
İnsanların sevgilerini daha sık, daha rahat gösterebilmeli, sevgi kolay yayılır, yeter ki biz yayılmasına yardım edelim" diyerek podyumda öpüşmelerini açıkladılar.