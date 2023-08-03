Tarzına Yorum Yağdı

Berdan Mardini, renkli şort-tişört takımıyla poz verince moda yorumcularından tam not alsa da, takipçilerinden eleştiriler aldı. Mardini ise yorumlara cevap vererek eğlendiğini belirtti.

TARIZINA YORUM YAĞDI

Berdan Mardini, son olarak tarzıyla adından söz ettirdi. 315 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından renkli şort-tişört takımıyla poz veren Mardini moda yorumcularından tam not alsa da, takipçilerinden yorum yağdı.

Şarkıcıya; "Annemin balkon yastıklara ördüğü kırlent motifinin aynısı", "Berdan Barbieni" ve "Şu takımın tek parçasını giyeydi iyiydi, alt üst olmamış" gibi mesajlar yazıldı.

YORUMLARA CEVAP VERDİ

Bu yorumları gören ve gelen mesajlara cevap veren Mardini, şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar alemsiniz, yine beni çok güldürdünüz. Yav yok Berdan Barbini, yok her telden Mardini...

Ah ah konuşacak çok sey var ama ben de eğleniyorum işte, napayım az ömrümüz kaldı, gülelim bari. Hayat kısa.