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Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Son olarak Bir Peri Masalı dizisinde başrolü oynayan yakışıklı oyuncu Taro Emir Tekin, Star TV ekranlarının iddialı dizisi Yalı Çapkını'nın kadrosuna dahil oldu. Tekin dizide Halis Ağa'nın torununu oynayacak.

Sadakatsiz dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Bir Peri Masalı dizisinde başrol oynayan Şevval Sam'ın oğlu Taro Emir Tekin yeni projesiyle ekrana dönüyor. Tekin, yeni sezonda Yalı Çapkını dizisinin rol alacak.

HALİS AĞA'NIN TORUNUNU OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Star TV'nin geçen sezon reyting rekorları kıran dizisinde geçen sezon sonundan beri yalıya gelmesi beklenen Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) torunu karakteri için Tarık Emir Tekin'le anlaşıldı. Öte yandan ilk bölümden beri Yalı Çapkını dizisinde "Pelin" karakterini oynayan Buçe Buse Kahraman ise yeni sezon öncesi kadrodan ayrılarak hayranlarını şaşkına çevirdi.

Taro Emir Tekin, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu

EDA ECE'YE KOÇLUK YAPMIŞTI

Uzu yıllar yurt dışında yaşayan Taro Emir Tekin, Oxford'dan drama eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra iddialı projelerde yer alan Tekin, daha önce Eda Ece'ye uluslararası bir proje için koçluk yaptı.

Ecem Altan
Ecem Altan
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