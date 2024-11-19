Tarık Mengüç isyan etti: Ekmeği verdim martılara, piyasayı bıraktım kargalara!

2004 yılında yayınladığı Şakşuka şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Tarık Mengüç, katıldığı programda müzik ve televizyon sektörüne sitem etti. Bugüne kadar müzik programlarına davet edilmediğini söyleyen Mengüç, içini Eser Yenenler'e döktü. Mengüç, 'Ekmeği verdim martılara, piyasayı bıraktım kargalara' dedi.

Roman müziğinin sevilen isimlerinden Tarık Mengüç, Eser Yenenler'in sunduğu Linç@ programına konuk oldu. Programda hakkında merak edilenlere yanıt veren ve eleştirileri değerlendiren Tarık Mengüç, müzik piyasasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'SENELERİM GİTTİ'

Sektöre olan kızgınlığını anlatan Tarık Mengüç, değersiz hissettiğini söyleyerek, ''52 yaşıma geldim, senelerim gitti. Ne oldu da programlara almadınız beni?'' ifadeleriyle dikkat çeken bir açıklama yaptı.

İşte Tarık Mengüç'ün sitem dolu sözleri;

''Bu saatten sonra kızıyorum. Bu sesi ben 70 yaşına mı saklayacağım?Saklayamıyorum enerji içimi daraltıyor benim. Ben arabesk de okuyorum, pop da okuyorum.

Şakşuka patladığında programlara katıldım ondan sonra El Fatiha. Kırgınlığım olmaz olur mu? 52 yaşıma geldim senelerim gitmiş. Ne oldu da programa almadınız beni? İkinci Şakşuka'yı mı patlatacaktım? Tarık Mengüç müzisyen adamdır, davet et yani. O kadar akustik program oluyor. Çocuklarım 'Baba sanatçısın seni neden buralarda göremiyoruz?' dediği zaman al beni göm ya. Bir tanesi de davet etsin. Ekmeği verdim martılara, piyasayı bıraktım kargalara!''