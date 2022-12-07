Tarık Emir Tekin... ROL ARKADAŞININ BURNUNU KIRDI!
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'Bir Peri Masalı' dizisinde 'Zafer' karakterini canlandıran Mustafa Mert Koç’un, rol arkadaşı Tarık Emir Tekin ile çektiği dövüş sahnesinde burnu kırıldı. Koç, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda “Emir Taro'nun yumruğu burnuma gelince 4 yerinden kırıldı” dedi.
'Bir Peri Masalı' dizisinin oyuncuları Tarık Emir Tekin ile Mustafa Mert Koç, senaryo gereği bir dövüş sahnesi çekti.
Sahnede Tekin'in yumruğu yanlışla Koç'un burnuna gelince 4 yerinde kırık meydana geldi.
Son bölüme burnundaki bandajla kamera karşısına oyuncu, estetik yaptırdığı yönündeki iddiaların ardından açıklama yaptı.
"BURNUM 4 YERİNDEN KIRILDI"
Mustafa Mert Koç Instagram hesabından yayınladığı videoda "Taro ile dövüş sahnesinde yumruk burnuma geldi ve 4 yerinden kırıldı.
Set kazası yaşadık, olabilir. İş devam ederken estetik yaptırmadım" ifadelerini kullandı.