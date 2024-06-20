Üye Girişi
Haberler

Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Antik Tiyatro'da önceki akşam konser veren şarkıcı Yıldız Tilbe, tarihi mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyince güvenlik görevlileri tarafından engellendi. O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tarzı ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sevenleri ile bir araya geldiği Bodrum Antik Tiyatro'da antik mezarın üzerine çıkmaya çalıştı.

"BURADA MEZAR MI OLUR?"

Yıldız Tilbe'nin bu hamlesini gören güvenlik görevlileri hemen devreye girerek ünlü şarkıcıyı durdurdu. Tarihi yapının mezar olduğunu anlamayan Tilbe, "Kaldırsınlar oradan, burada mezar mı olur?" ifadelerini kullandı.

"HİÇ ŞAŞIRTMIYOR ABLAM"

O ana ilişkin görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videonun altına "Antik mezarın orda ne işi var?", "Başka konser verecek yer mi kalmamış?", "Hiç şaşırtmıyor ablam" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Magazin

Yıldız Tilbe Bodrum Müzik Magazin Kültür Sanat Haberler

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

 Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

Benzine ve motorine kontak kapattıracak zam

 Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı

Sergen Yalçın, tüm dünyanın ayakta alkışladığı Arda Güler'e demediğini bırakmadı
500

Yorumlar (5)

Cevap :

Antik mezarın orada ne işi var diyeceğine senin orada ne işin var diye sorgulamak daha mantıklı.

76
11
yanıtYanıtla
Turhan Gönen:

Bu kadının konserine hangi psikolojiye sahip insanlar gidiyor anlamıyorum. Ne zevk alıyorsunuz bu kadının şarkılarından. Samimi söylüyorum sadece bir dakikamı bile bu kadını dinlemek için ayırmam.

28
23
yanıtYanıtla
sinan çayırcı:

Ben düşerken yükseklerden uçurumlara Aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda Şimdi senle hayat rüya düşlerim gerçek Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Nasıl bir psikolojin var ki bu muhteşem sesi beğenmiyorsun Civelek Turhan .

yanıt19
yanıt6
ZİYA BAŞKAN:

inanmayabilirsiniz ama saygı duymak zorundasın Yıldız hanım bence buna Türk ceza kanunun en ağır cezası verilmeli saygısızlıktan

16
9
yanıtYanıtla
Ahmet77:

Otu fazla çekmiş.

7
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title