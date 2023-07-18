Tanyeli Pankreas Kanseri Tedavisi İçin Saçlarını Kazıttı

Ünlü isim Tanyeli, pankreas kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi sürecine başladığını açıkladı. Saçlarını kazıtan Tanyeli, peruk seçmek için takipçilerinden yardım istedi.

Sevenlerini üzen Tanyeli son halini sosyal medya hesabından yayınladı.

"Pankreas Kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen ve kemoterapi almaya başlayan Tanyeli, saçlarını kazıttı.

"Günlerden peruk seçme günü" diyen Tanyeli saçını daha gür çıkması için kazıtacağını açıkladı. Takipçilerinden peruk seçmek için yardım isteyen ünlü isim peruklu hallerini peş peşe paylaştı.

Uzun bir peruk paylaşan Tanyeli "Çok havalı bu. Değişik değişik şaçlar çok eğlenceliymiş" dedi.

Ünlü isim en son saçlarını kazıttığı anları takipçileriyle paylaştı.