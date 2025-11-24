Haberler

Taner Rumeli, Eşref Rüya'daki Kötü Karakteri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Güncelleme:
Eşref Rüya dizisinde Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli, kötü karakterin etkisinden uzak kaldığını ve set ortamındaki uyumun başarının anahtarı olduğunu belirtti. Ayrıca, dizideki partnerleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir hakkında övgü dolu sözler sarf etti.

KANAL D'nin her bölümü heyecanla beklenen fenomen dizisi Eşref Rüya'nın kötü adamlarından Dinçer'e hayat veren Taner Rumeli'den ezber bozan çıkış. Dizide Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek'in adeta kabusu olan oyuncu, "İşimiz çok eğlenceli. Bu rol de oyuncu için eğlenceli bir rol" diye konuştu. Kötü bir karakteri oynarken psikolojik olarak etkilenmediğini belirten Rumeli, "Rol bittiğinde kostümü asıp evime döndüğümde yine Taner oluyorum. Kötü karakteri takmamayı öğrendim" ifadesini kullandı.

'DEMET EĞLENCELİ, ÇAĞATAY RAHATLATICI'

Taner Rumeli, Eşref Rüya'daki partnerleri Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'den övgüyle bahsetti. 'İkisiyle çalışmak çok keyifli' diyen oyuncu, 'Demet çok eğlenceli, Çağatay çok yumuşak, rahatlatıcı enerjisi olan biri' yorumunu yaptı. Başarılı isim, set ortamındaki enerjiye de dikkat çekti: Kamera arkası, oyuncular, yapım, herkes çok uyumlu. Bu her zaman denk gelmez. O yüzden başarı da buradan geliyor.

'EŞREF'TEN SONRA PAZARA GİDEMEYECEĞİM GALİBA'

Taner Rumeli, Eşref Tek ve Nisan fanlarının hedefinde olan Dinçer karakteri yüzünden sokakta tepki aldığını da itiraf etti. Katıldığı programda bu durumun hoşuna gittiğini ifade etti eden oyuncu, "Çünkü işimi iyi yaptığımı gösteriyor. 'Eşref'ten sonra pazara gidemeyeceğim galiba' diye şaka yapıyorum, zira Dinçer çok kötü bir karakter" dedi.

Tims&B imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle çarşamba akşamları Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
