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Taner Ölmez'den şaşırtan Medcezir çıkışı: Serenay Sarıkaya ile konuştum

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Ünlü oyuncu Taner Ölmez, bir dönemin popüler dizisi Medcezir'in yeniden çekilmesini istediğini ve dizinin yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla görüştüğünü söyledi.

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, Medcezir'in yeniden çekilmesini istediğini ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştığında bunu ona da söylediğini belirtti.

2013-2015 yılları arasında Star TV'de ekrana gelen ve büyük bir izleyici kitlesi olan Medcezir, bir dönemin en sevilen dizileri arasında yer alıyordu.

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Taner Ölmez, diziyle ilgili şaşırtan bir açıklama yaptı. Medcezir'in yeniden çekilmesi için rol arkadaşlarıyla görüştüğünü söyleyen Ölmez, şu ifadeleri kullandı:

"SERENAY SARIKAYA İLE KARŞILAŞTIM"

"Geçen yıl Ece Yörenç ve Serenay Sarıkaya ile karşılaştım. 'Yıllar sonrası diye Medcezir'i yeniden yapalım' dedim. 'Ben varım, Çağatay Ulusoy ve Barış Falay ile de konuşuruz' dedim onlara. Böyle bir projenin içinde olmayı çok isterim, olursa bir gün olur."

Taner Ölmez'den şaşırtan Medcezir çıkışı: Serenay Sarıkaya ile konuştum
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

Umarım olur, O zamanların Türkiyesi çok güzeldi.

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