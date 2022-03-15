Tamamen Bu Diziye Odaklandık

Bensu Soral, "Dizi için provalarımız devam ediyor. Dizi ile ilgili fazla bilgi veremiyorum. Çekimlerimiz yaklaştı. Tamamen bu işe focuslandık. O yüzden çok heyecanlıyız" dedi.

BENİ HAZIRLIKSIZ YAKALADINIZ

Gazetecilerin, "Bergen'i izleme fırsatınız oldu mu? Sizin de hayranı olduğunuz veya canlandırmak istediğiniz bir isim var mı?" sorusuna Soral, "İzlemedim. Ama çok merak ediyorum. Çok güzel bir iş olduğunu okudum. Yoğun bir şekilde çalıştığım için izleme fırsatı bulamadım. Hayranı olduğum birçok isim var. Canlandırmak istediğim ismi şu an düşünmedim. Beni çok hazırlıksız yakaladınız" dedi. Evliliğinin çok iyi gittiğini söyleyen oyuncu, "Artık üzerimizde karabulutlar yok. Mutluyuz" dedi.

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