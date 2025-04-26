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Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz

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TikTok'ta sevgili adaylarından CV isteyen Derin Talu, sosyal medyada tepki çekti. "Zengin koca arıyorlar" eleştirilerine maruz kalan Talu kardeşler, Instagram'dan açıklama yaparak evliliğe sıcak bakmadıklarını söyledi. Derin Talu, "İstesek evlenirdik, tüm Türkiye bana CV atıyor" diyerek iddialara yanıt verdi.

Henüz 21 yaşında olan Derin Talu, yeni açtığı TikTok hesabından paylaştığı videolarla kısa sürede büyük ilgi topladı. Paylaşımlarında, hayatına alacağı erkekte aradığı kriterleri açıklayan genç fenomen, sevgili adaylarından esprili bir dille CV göndermelerini istemişti. Bu çağrısıyla sosyal medyada hem destek hem de eleştiri yorumları almıştı. Bu paylaşımlarının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, Talu kardeşleri "zengin koca avcılığı" ile suçladı. Gelen yorumlar üzerine iki kardeş, Instagram hesaplarından ortak bir video yayınlayarak iddialara yanıt verdi.

"EVLİLİĞİ SAÇMA BULUYORUM"

Yayınladıkları videoda Deren Talu, evlilikle ilgili düşüncelerini açık bir dille ifade ederek şunları söyledi: Deren Talu; "Paylaşımlarımıza 'zengin koca avcıları', 'evlenmek istiyorsunuz' şeklinde yorumlar geliyor. Öyle bir derdimiz ve ihtiyacımız yok. Ben evliliği düşünmüyorum ve evliliği saçma buluyorum" diye konuştu.

Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz

"TÜM TÜRKİYE CV ATIYOR"

Derin Talu ise "Anne ve babamız çok kötü bir boşanma süreci geçirdi ve biz çok etkilendik. O yüzden evlilik bizim aklımızda iyi kalmadı. Hayatımızda hiç özendiğimiz bir evlilik görmedik. İkimiz de istesek evlenirdik" ifadelerini kullandı. Derin Talu ayrıca; "İkimiz de istesek evlenirdik. Tüm Türkiye bana CV (özgeçmiş) atıyor, zengin koca bulamaz mıydım?" dedi.

Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz

Talu kardeşlerden 'Zengin Koca' iddialarına yanıt: İstesek buluruz
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

Tc tüm derdi sensin zaten

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıselcuk_karasal:

bence sağdaki travesti.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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