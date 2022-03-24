Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile - Haberler

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Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

Snob Magazin - Magazin
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1 kız çocuğu annesi Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Bakan, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" dedi.

16 Ağustos 2019'da ilk çocuğu Leyla'yı kucağına alan ve doğumun ardından vaktinin büyük bir bölümünü kızına ayıran ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kez hamilelik sevinci yaşıyor.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

"YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

"KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORUZ DEMİŞTİ"

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" cevabını vermişti.

Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

Snob Magazin / Magazin

Seda Bakan, Hamilelik, Magazin, Haberler

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