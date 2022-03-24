Takipçilerine müjdeli haberi verdi! Ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci çocuğuna hamile

16 Ağustos 2019'da ilk çocuğu Leyla'yı kucağına alan ve doğumun ardından vaktinin büyük bir bölümünü kızına ayıran ünlü oyuncu Seda Bakan, ikinci kez hamilelik sevinci yaşıyor.

"YENİ KIZ BEBEK YÜKLENİYOR"

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da, "Yeni kız bebek yükleniyor… 4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır" ifadelerini kullandı.

"KARDEŞ DÜŞÜNMÜYORUZ DEMİŞTİ"

Bakan 2020 yılında, "Leyla'ya kardeş düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Hayır hayır, şu an düşünmüyoruz" cevabını vermişti.

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