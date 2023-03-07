Taçsız Prenses... SONUNDA SIRLAR ORTAYA DÖKÜLÜR!

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in yaptığı, Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryosunu yazdığı Taçsız Prenses, 7 MartSalı günü saat 20.00'de 7. bölümüyle Fox TV'de...

Şirin ve Masal kararlıdır. Ama korkunç bir tehditle ikisini de dehşete düşüren Fuat derhal harekete geçer.

En büyük ikinci hayaline kavuşmak için kolları sıvayan Masal, Evgin ve Yağmur'dan yardım isteyince bir anda Zehra, Hilal, Şahin… herkes aynı dev girdabın içine çekiliverir.

Diğer taraftan istediğini bir türlü alamayan İştar, Evgin'den sonsuza dek kurtulmak için harekete geçer.

Sonunda sırlar ortaya dökülür ve Masal için karar anı süratle yaklaşırken bütün hesapları tersine çeviren, İştar'ın karanlık planlarına kulak misafiri olan masum Neşe olacaktır.