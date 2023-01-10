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Taçsız Prenses... MİNİK MASAL'IN HAYAT MÜCADELESİ!

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Taçsız Prenses... MİNİK MASAL'IN HAYAT MÜCADELESİ!

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in yaptığı, Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryosunu yazdığı Taçsız Prenses, 10 Ocak Salı günü saat 20.00'de 1. bölümüyle Fox TV'de...

Masal 9 yaşında, pırlanta gibi ama küçücük yaşında hayat mücadelesine atılmak zorunda kalmış bir kızdır.

En büyük hayali kalp hastası annesi Şirin'in iyileşmesi ve bir gün tekrar birlikte yaşamalarıdır.

Ama Masal'ın hain üvey babası Fuat bütün planları bozar.

Yeni sınıf öğretmeni Evgin hariç koca dünya ona karşı birlik olmuş gibi dursa da Masal yılmaz.

Annesi için mücadeleye devam eder. Sonunda Şirin taburcu olur ve Fuat intikam için geri döner.

Bir küçük kız annesine kavuşabilecek mi? Masallar gerçek olabilecek mi?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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