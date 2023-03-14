Taçsız Prenses... FUAT MAHKEMEYİ ETKİLEMEYİ BAŞARIR!

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in yaptığı, Pınar Bulut ile Onur Koralp'in senaryosunu yazdığı Taçsız Prenses, 14 Mart Salı günü saat 20.00'de 8. bölümüyle Fox TV'de...

Mahkemeyi etkilemeyi başaran Fuat beklenmedik bir teklifle Şirin'in aklını karıştırır.

Diğer taraftan tuzağa düşen ve vicdan azabıyla kavrulan Evgin her şeyi bitirmeye kalkar.

Masal ve Şirin yeni hayatlarına hazırlanırken ipliği pazara çıkan Zehra'ysa kendini tahayyül bile edemediği bir uçurumun kıyısında bulur.

Sonunda Evgin ve Masal hayatlarını ele geçiren kötülerden sonsuza dek kurtulmaya karar verir ve bir plan yaparlar.

Ama İştar'la Fuat'tan kurtulmak hiç de kolay olmayacaktır.