Suudi Arabistan'ın Köksal Babası, aldığı hediye ile eşini havalara uçurdu

Suudi Arabistanlı bir fenomen, eşine son model bir araba hediye etti. Kadın, bu sürpriz karşısında büyük sevinç yaşadı. Kısaca binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Koca gibi koca" yorumları yapıldı.

Türk hayranları tarafından Suudi Arabistan'ın Köksal Babası olarak anılan fenomen, eşine son model araba aldı. Eşinin hediyesi karşısında oldukça sevinen kadın, kocasını kucağına aldı.

"KOCA GİBİ KOCA" YORUMLARI YAPILDI

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Görüntülerde kadının hamile olduğu da dikkatlerden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Koca gibi koca" şeklinde yorumlar yaptı.