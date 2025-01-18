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Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!

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Survivor'da Efecan, yürek burkan hayat hikayesini paylaştı. Asıl adının Steven olduğunu ve 3 yaşında Türkiye'ye getirilip isminin değiştirildiğini anlatan Efecan, gerçekleri 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini söyledi.

Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan, Survivor'ın yeni bölümünde yürek burkan hayat hikayesini anlattı.

Survivor 2025'in yedeklerden katılan eski yarışmacılarından Efecan Dianzenza, 3 yaşındayken Türkiye'ye getirildiğini, isminin değiştirildiğini ve tüm bunları 27 yaşında babasıyla tanışınca öğrendiğini belirtti. Aslen İngiltere doğumlu olan Efecan gerçek adının Steven olduğunu ve bu olayın kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.

Efecan'ın hayat hikayesini anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıWalter white:

Halk yemiyor artık.. bu numaralar 70-80 lerde kaldı koçum. Acıklı hikayen olmasada bu memlekette yürür gidersin canını sıkma

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