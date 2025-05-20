Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi

Survivor'da gergin anlar! Meryem, İsmail Balaban'ın eşyalarını ve barakasını ateşe verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor All Star 2025'te finale sayılı günler kala tansiyon tavan yaptı. İsmail Balaban, Meryem Kasap'la çıktığı düelloda yarışmaya veda etti. İsmail Balaban'ın yarışmaya vedasının ardından hemen sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanında ise Meryem'in İsmail'e ait baraka ve eşyaları öfkeyle yaktığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Survivor All Star 2025'te büyük finale doğru geri sayım sürerken, yarışmada tansiyon her geçen gün biraz daha yükseliyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümde izleyicilerin gözlerini ekrana kilitleyen bir düello yaşandı. Eleme düellosunda bu kez karşı karşıya gelen iki isim Meryem Kasap ve İsmail Balaban oldu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada galip gelen isim Meryem olurken, İsmail Balaban Survivor'a veda etti. Adaya ayrılırken duygusal anlar yaşayan Balaban, rakibi Meryem'le vedalaşmak istedi ancak Meryem tokalaşmak istemediğini belirtti.

MERYEM'DEN OLAY YARATAN HAMLE: BARAKA VE EŞYALARI YAKTI

İsmail'in vedasının hemen ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda, Meryem'in İsmail Balaban'dan kalan baraka ve kişisel eşyaları öfkeyle yaktığı anlar dikkat çekti. Bu hareket Survivor tarihinde nadir görülen bir olay olarak hafızalara kazındı. Meryem'in ani çıkışın nedeni henüz bilinmezken, yaşananların perde arkası 20 Mayıs Salı akşamı ekranlara gelecek bölümde aydınlanacak.

Survivor All Star 2025'te yarışmacı sayısı azaldıkça rekabet daha da sertleşiyor. Adaya veda eden her isimle birlikte duygular, gerilimler ve sürprizler de artıyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! 1 saat süren görüşmede Bahçeli'nin komisyon önerisi masaya yatırıldı

DEM Parti'den CHP'ye ziyaret! Bahçeli'nin önerisi de masaya yatırıldı
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
Listede en tepedeler! İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa en çok domuz etinin yedirildiği 2 ilimiz
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum

Şampiyonluk sonrası itiraf: Futbolu bırakmayı dört gözle bekliyorum
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastaneye kaldırılan Nazan Öncel'den günler sonra yeni haber

Hastaneye kaldırılan usta isimden yeni haber
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
TFF'nin kararına tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü

Aldığı karara tepkiler çığ gibi büyüyor! 250 futbolcu Riva'ya yürüdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.