Survivor'da Almeda ve Batuhan aşk mı yaşıyor? Samimi halleri dikkat çekti

Survivor 2025'in yeni sezonu, izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmada kırmızı takımda yer alan Almeda ile Mavi takımdaki Batuhan arasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu.

Survivor'da dün akşam oynanan ödül oyununda Almeda ve Batuhan arasında yaşanan anlar hem yarışmacıları hem de izleyicileri güldürdü.Almeda'nın 'Benim Batuşum da oradaymış' demesine karşılık Batuhan da utanarak kalp yaptı.

Diğer yarışmacılar ve Almeda'yı güldüren hareketler izleyicilerin de dikkatini çekti.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Batuhan ve Almeda'nın arasında aşk olabileceğine dair yorumlarda bulundu.